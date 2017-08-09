Капитаном «Спартака» на матч с «Арсеналом» Т стал Самедов

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов вышел на матч пятого тура российской футбольной Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» с капитанской повязкой.
Это связано с тем, что вратарь Артем Ребров и полузащитник Денис Глушаков не попали в стартовый состав красно-белых на игру с «канонирами». Оба футболиста начали встречу на скамейке запасных.
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РФПЛ «Спартак» — «Арсенал» (Тула). Матч проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена», к 8-й минуте счет не открыт.