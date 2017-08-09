Манчини: «Зениту» нужно доукомплектовать команду. Шансы есть

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после ничьей в матче пятого тура РФПЛ с «Уралом» рассказал о возможности новых трансферов и ответил на вопрос об уровне турнира. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1.
«Трансферный рынок открыт ещё 20 дней. Нам нужно доукомплектовать команду. Шансы есть.
В чемпионате России нет ни одного проходного матча, в каждой игре нужно выкладываться на сто процентов. Все соперники играют в организованный и слаженный футбол", — цитирует Манчини сайт «Зенита».
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