Точилин: у «Динамо» СПб две задачи — от руководства и внутрикомандная

Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился впечатлениями от победы над «Олимпийцем» (3:1) в домашнем матче 7-го тура ФНЛ.
«Мы продолжаем поступательное движение, и я благодарен ребятам за проявленный героизм. У нас был тяжёлый выезд, и я боялся, что не хватит сил. Плюс жаркая погода сегодня наложила отпечаток на игру. Хорошо, что победили. Игра была равная, с обоюдными моментами.
У нас две задачи. Первая — от руководства, вторая — внутрикомандная. Нам помогает дух победителя, который у нас есть. Главное, прогрессировать. Если будем выигрывать, то руководство подумает, как команде подниматься», — цитирует Точилина сайт ФНЛ.
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