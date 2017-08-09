Ерохин: с игроками высокого уровня не тяжело найти понимание

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ничью в гостевом матче пятого тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).
«Приятно увидеть всех, с кем вместе играл. Мы приехали сюда за победой, ни о какой дружбе на поле речи нет. Старались, были моменты, но чего-то не хватило. Будем разбираться и двигаться к следующей игре. Сегодня можно было действовать острее. Второй тайм практически целиком провели на чужой половине поля. Не хватило точности в завершении, моменты были.
Я действую на позиции центрального полузащитника с начала чемпионата. С каждым матчем чувствую себя лучше на ней, проблем никаких нет.
Конечно, в перерыве Манчини взбодрил команду. Сказал, что нужно выйти, действовать активнее впереди, потому что пропустили в первой половине и нужно отыгрываться. Во второй половине игры гораздо активнее действовали. Нашел ли общий язык с Краневиттером? С игроками высокого уровня не тяжело найти понимание. Говорим, что называется, на языке футбола», — цитирует Ерохина сайт «Зенита».