Кузяев: моменты у «Зенита» в матче с «Уралом» были, но реализация подвела

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал ничью в гостевом матче пятого тура российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1.
«Тяжёлый матч. Прошло всего два дня после игры со «Спартаком», но и у «Урала» было столько же после «Краснодара», поэтому тяжёлая встреча для обеих команд.
Моменты были, но реализация подвела. У меня был стопроцентный момент. Но ничего, будем продолжать готовиться к следующим матчам», — цитирует Кузяева сайт «Зенита».
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