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Зе Луиш: индивидуальная статистика волнует меня в последнюю очередь

9 августа 2017, среда. 20:32 Футбол

Нападающий «Спартака» Зе Луиш в перерыве домашнего матча 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0) отметил, что его не беспокоит личная статистика. Форвард не забивает с 29 октября, когда оформил дубль в игре с ЦСКА (3:1).

«Не буду беспокоиться из-за того, что не использовал момент в первом тайме. Главное, чтобы мои действия шли на пользу команде. Я беспокоюсь за командный результат. Индивидуальная статистика волнует меня в последнюю очередь, если у команды всё хорошо.

В больших перестановках в стартовом составе нет ничего страшного. Находим взаимосвязь с теми, кто играет, а те, кто отдыхают, получили возможность восстановиться. Мы показываем хороший футбол в том составе, который есть», — сказал Зе Луиш в эфире телеканала «Наш футбол».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Спартак Зе Луиш
Новости. Футбол
9 августа 2017, среда
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