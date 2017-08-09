Кокорин: я планирую забивать в каждой игре

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал ничью в гостевом матче пятого тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).
«Очень обидно, что не удалось одержать победу здесь. Очень тяжёлая игра, особенно после эмоционального дерби со «Спартаком». Хорошо, что сравняли, но расстроены, что не сумели здесь победить. Краневиттер потихоньку вливается. Кто-то может сразу выйти и показать хорошую игру, у кого-то может получиться не сразу. Посмотрим. Вообще, лучше задавать этот вопрос тренеру, все-таки он ему давал какие-то установки.
Первый тайм получился непонятным — обе команды создавали полумоменты. Во второй половине игра стала поживее — и моменты, и удары возникали. Повторюсь, расстроены, что не сумели выиграть. На сборах много уделяли внимания и завершающей стадии, и тактике. Сейчас находимся уже в игровом ритме и используем паузы между матчами больше для восстановления.
Сколько планирую забить мячей в этом сезоне? Точное количество сложно назвать, планирую забивать в каждой игре, а как получится — неизвестно», — цитирует Кокорина сайт «Зенита».