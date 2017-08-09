В Германии утверждают, что ЦСКА может оформить трансфер Уолеса в конце августа

Полузащитник «Гамбурга» Уолес может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Sport Bild.
По информации издания, московский ЦСКА обозначил интерес к футболисту и может оформить его переход в конце августа. Сегодня, 9 августа, спортивный директор «Гамбурга» Йенс Тодт провёл встречу с представителем Уолеса по поводу возможного трансфера. После этой встречи Тодт сообщил: «Мы находимся в контакте с представителем Уолеса».
Отмечается, что 22-летний бразилец зимой перешёл в «Гамбург» из «Гремио» за € 9,2 млн. Российскому клубу придётся заплатить больше, но это не является проблемой.
В минувшем сезоне Уолес принял участие в девяти матчах «Гамбурга» в Бундеслиге и стал автором одного гола.
Уолес, которым интересуется ЦСКА, изъявил желание покинуть «Гамбург»