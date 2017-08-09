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Бавин: «Урал» остановил лидера, у меня был двойной настрой на матч с «Зенитом»

9 августа 2017, среда. 22:04 Футбол

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин, в прошлом сезоне выступавший за «Зенит-2», поделился впечатлениями от ничьей в матче пятого тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1. Питерцы впервые потеряли очки в нынешнем сезоне РФПЛ.

«Выигрывали, затем пропустили гол, после чего «Зенит» поддавливал. Остановили лидера, «Зенит» потерял два очка. Результат, можно сказать, приемлемый, хотя понятно, что перед игрой настраивались на победу, разбирали команду Манчини. Старались закрыть основных игроков, чтобы игра не шла через середину, но не всегда удавалось.

Конечно, хотелось победить «Зенит». Приезжали питерские болельщики, многих из которых я знаю. Многие желали удачи, но не сегодня. Был двойной настрой на этот матч. Мы отняли очки у «Зенита», и это неплохо», — сказал Бавин в программе «По горячим следам».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Урал
Новости. Футбол
9 августа 2017, среда
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