Нос болельщика «Спартака» застрял в сумке после гола Промеса в ворота «Арсенала»

Во время матча пятого тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и тульским «Арсеналом» (2:0) на трибуне случился курьёзный инцидент с участием болельщика красно-белых, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
На 20-й минуте «Спартак» вышел вперёд в счёте после гола полузащитника Квинси Промеса. Один из болельщиков московской команды так бурно отмечал это событие, что задрал свою сумку к лицу, в результате чего его нос каким-то образом в ней застрял. Очевидцы с соседних мест на трибуне пытались помочь пострадавшему, однако безуспешно. Болельщику удалось освободить свой нос только после того, как он покинул трибуну, а спустя несколько минут мужчина вернулся досматривать матч.