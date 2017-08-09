Манчини: на данный момент я доволен Краневиттером

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от ничьей в матче пятого тура РФПЛ с «Уралом» и оценил дебют полузащитника Матиаса Краневиттера. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1. Питерцы впервые потеряли очки в нынешнем сезоне РФПЛ.
«Я недоволен результатом. Во втором тайме у нас было огромное количество моментов, но мы их не реализовали. Стоит отдать должное «Уралу», который здорово играл и оборонялся. В конце надо было забивать.
Дебют Краневиттера? Он потренировался всего один день, ему ещё предстоит найти взаимопонимание с партнёрами, но на данный момент я им доволен», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
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