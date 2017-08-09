Тарханов: «Урал» уже чуть-чуть перевернул ситуацию в матчах с «Зенитом»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от ничьей в матче пятого тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1. Питерцы впервые потеряли очки в нынешнем сезоне РФПЛ.
«Конечно, мы довольны. «Урал» ни разу не выигрывал у «Зенита» в чемпионате России. Сегодня сыграли вничью, уже чуть-чуть перевернули ситуацию в другую сторону. У «Зенита» хорошая команда. Они поддавливали нас, пока мы адаптировались к их скоростям. Потом нам удалось выравнять игру, концовку провели лучше», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
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