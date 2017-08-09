Глушаков: разноса от Карреры после матча с «Зенитом» не было

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после победы над тульским «Арсеналом» со счётом 2:0 в домашнем матче 5-го тура РФПЛ рассказал, как главный тренер красно-белых Массимо Каррера отреагировал на поражение команды от «Зенита» со счётом 1:5 в прошлом туре.
«Никакого разноса от Карреры после матча с «Зенитом» не было. Просто поговорили, вот и всё. Восстанавливались, готовились к следующему матчу. Понимали, что впереди весь чемпионат, ничего не потеряно. Обидное поражение, но всякое бывает. И «Реал» с «Барселоной», бывает, громят друг друга. Разные результаты бывают. Этим, наверное, и нравится футбол болельщикам.
Удивил ли стартовый состав «Спартака» в сегодняшнем матче? Чуть-чуть удивил. Но есть тренер, который выбирает состав. Ему виднее, с какой стороны и точки зрения смотреть на ротацию состава. Каррера сказал, что у «Спартака» нет игроков стартового состава? И в прошлом году так было. Каррера не делит игроков. Все тренируются, а тренер выбирает состав», — сказал Глушаков в программе «По горячим следам».