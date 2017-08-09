Гончаренко: теперь ЦСКА с хорошим настроением готовится к «Спартаку»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы «Тосно» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».
«ЦСКА сегодня провёл очень много хороших атак. Наверное, пропустили необязательный гол, когда ничего не предвещало. Важно, что после поражения мы, считаю, отошли. Сейчас с хорошим настроением готовимся к „Спартаку“, — сказал Гончаренко в эфире программы „После футбола“.
ЦСКА (9 очков) занимает пятое место в РФПЛ, «Тосно» (3 балла) — 12-й. ЦСКА сыграет со «Спартаком» в шестом туре РФПЛ (12 августа).
Гол Дзагоева принёс победу ЦСКА над «Тосно»