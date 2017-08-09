«Пистолет» Промеса, Каррера целует Ананидзе и мисс очарование. Фото из Тушино

9 августа на «Открытие Арене» столичный «Спартак» в матче пятого тура российской Премьер-Лиги обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:0. Голами отметились нападающие красно-белых Квинси Промес и Зе Луиш. Для форварда из Кабо-Верде этот гол стал первым за «Спартак» в матче РФПЛ за несколько последних месяцев. До сегодняшнего матча безголевая серия Зе Луиша продолжалась с 29 октября 2016 года, когда он оформил дубль в игре с ЦСКА (3:1). После этого форвард не мог отличиться в 14 матчах подряд.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Спартак» – «Арсенал», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.