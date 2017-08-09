Мирзов: Дзагоев остался один и расстреливал ворота. Недосмотрели

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от домашнего матча 5-го тура РФПЛ с ЦСКА, завершившегося победой московской команды со счётом 2:1. Победный гол забил полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев на 62-й минуте.
«У нас были моменты, в том числе у меня, но, к сожалению, не увидел и не отдал. Могли что-то выжать из своих моментов, но не получилось. А у ЦСКА опытная команда, они и полумоменты реализовывают.
Что касается второго пропущенного гола, то в штрафной площади случилась какая-то неразбериха, в результате чего Дзагоев остался один и расстреливал ворота. Недосмотрели. Но можно сказать и так, что ЦСКА повезло», — сказал Мирзов в программе «По горячим следам».
Видео гола Дзагоева можно посмотреть в «Твиттере».