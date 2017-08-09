Промес с дочками поблагодарил фанатов «Спартака» после игры с «Арсеналом». Видео

«Спартак» выиграл у тульского «Арсенала» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
«Канониры» потерпели третье поражение в турнире подряд. «Спартак» одержал 11-ю победу кряду на своём поле.
По окончании матча полузащитник красно-белых Квинси Промес вместе с дочками подошёл к трибунам поблагодарил фанатов «Спартака».
Видео, на котором Промес вместе с дочками благодарит фанатов «Спартака» после победы над «Арсеналом», доступно на «Чемпионате».