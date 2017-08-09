Каррера: буду очень рад, если в «Спартак» перейдут и Гарай, и Луан

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что будет очень рад приходу в клуб защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая и нападающего «Гремио» Луана.
«Я говорил, что предпочту Гарая Луану? Если оба придут в «Спартак», я буду очень рад. Из двух я бы выбрал Гарая, потому что с Таски ситуация ещё непонятна: останется он или уходит. Так что я предпочитаю выбрать покупку защитника. Хотя, если мне купят 4-5 игроков, я буду рад ещё больше», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Каррера: Гарай или Луан? Если бы я мог выбрать сейчас, это был бы Гарай