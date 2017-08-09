Каррера: от Смолова и Канунникова я не отказывался, всё отменили обстоятельства

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над тульским «Арсеналом» в матче пятого тура РФПЛ ответил на вопрос о ситуации с возможным приходом нападающих Федора Смолова («Краснодар») и Максима Канунникова («Рубин»). Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
«Смолова и Канунникова я бы хотел, я не отказывался от них – хочу, чтобы это было ясно – но были некоторые обстоятельства, которые заставили отменить сделку», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
«Спартак» — «Арсенал» (Тула) — 2:0. Видеообзор матча пятого тура РФПЛ