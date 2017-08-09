Глушаков: приятно, что Самедов отдал мне капитанскую повязку

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, начавший на скамье запасных матч с тульским «Арсеналом», ответил на вопрос, почему Александр Самедов отдал ему капитанскую повязку, когда Денис выходил на замену на 31-й минуте вместо получившего травму Артёма Тимофеева.
«Это вопрос к Самедову, почему он отдал мне капитанскую повязку. Я не просил. Но это не первый раз, когда мне отдают повязку, после того как выхожу на замену. Это команда. Приятно», — сказал Глушаков в программе «По горячим следам».
Матч 5-го тура РФПЛ «Спартак» — «Арсенал» завершился победой красно-белых со счётом 2:0.