Кержаков: Кокорин очень много бестолковой работы выполнял в прошлом сезоне

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков, назначенный на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба, высоко оценил игру форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина на старте сезона.
«В лице нынешнего Кокорина мы видим того, кого так долго ждали. Он забивает, в каждой игре очень полезен. На мой взгляд, он просто стал больше играть вперёд. Может быть, тренер нашёл ему место. Сейчас Кокорин играет ярко выраженного центрального нападающего, и он сам говорит, что ему это нравится. Посмотрите, какой объём работы он выполняет, и эта работа правильная.
Саша очень много бестолковой работы выполнял в прошлом сезоне. Для меня лучший Кокорин — это тот, который только начинал играть и забил в первой же игре. И думаю, что для него нынешняя форма — это не потолок. Он стал более опытен, и сейчас для меня это даже не кандидат, а основной игрок сборной», — сказал Кержаков в эфире программы «После футбола».