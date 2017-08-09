Заболотный: в матче с ЦСКА хотел показать своей школе, насколько я вырос

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение в домашнем матче 5-го тура РФПЛ с ЦСКА (1:2). В этой встрече форвард забил единственный гол в составе своей команды.
«Огорчение, естественно, присутствует. Немного не сложилась игра, было много потерь, соперник играл сильнее. Приятно, что я забил гол, но это не самое главное, поскольку проиграла вся команда. Я был хорошо мотивирован перед матчем, ведь мне хотелось показать своей школе, насколько я вырос и что у меня есть потенциал», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Заболотный является воспитанником ЦСКА, который он покинул в 2013 году.
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