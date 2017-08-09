Ещенко: в «Спартаке» настроились опять играть и побеждать, как и в нас заложено

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в эфире программы «После футбола» поделился впечатлениями от победы над тульским «Арсеналом» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. «Канониры» потерпели третье поражение в турнире подряд.
«После неудачи в Петербурге настроились опять играть и побеждать, как и в нас заложено. Два гола — это, как по мне, нехорошо, надо забивать как можно больше голов, а потом играть уверенно и спокойно. Не надо делать нервотрёпку ни нам, ни болельщикам.
Не мало ли времени на подготовку к ЦСКА? Если ты борешься за какие-то призы, за чемпионство, то должен к этому идти и быть готовым к тому, что у тебя через три дня игры. Поэтому, думаю, мы уже готовы физически. Это уже видно», — сказал Ещенко.