Селихов: узнал, что выйду в основе, за 1,5 часа до начала игры с «Арсеналом»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, который вышел в стартовом составе красно-белых на домашний матч 5-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0), поделился впечатлениями от игры.
«За полтора часа до матча, на предматчевой установке узнал, что выйду в основе. Каррера лично ничего не сказал, просто назвал состав. Никакого особенного волнения не почувствовал, просто настраивался на игру. Вся команда сегодня отработала на 100 процентов. Главным было набрать три очка, что мы и сделали.
Поражение от «Зенита»? Жизнь продолжается — надо двигаться дальше и поскорее забыть его. Конечно, команда переживала, но это нормальное явление – без поражений не бывает побед. Будем настраиваться на ЦСКА и приложим все усилия для победы. Готов ли выйти в основе на этот матч? Всё зависит от тренера, нужно уважать его решение», — сказал Селихов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.