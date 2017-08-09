Миланов: ЦСКА в дерби со «Спартаком» будет обязан оставить на поле сердце

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов поделился впечатлениями от победы «Тосно» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».
«Тосно» — хорошая команда, но нам важно, что мы взяли три очка. Мы готовы к предстоящему матчу со «Спартаком», где будем обязаны оставить на поле сердце. «Тосно» — физически сильная команда, там очень мощные игроки, мне было трудно против «Тосно», — передаёт слова Миланова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
ЦСКА сыграет со «Спартаком» в шестом туре РФПЛ (12 августа).
Марков: «Тосно» был не хуже ЦСКА, но «Зенит», мне кажется, лучше играет