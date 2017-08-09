175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Источник: Дзюба отказывается переходить в «Локомотив»

9 августа 2017, среда. 23:08 Футбол

Комментатор Дмитрий Шнякин в эфире телеканала «Наш футбол» сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказывается переходить в «Локомотив».

«Ведётся очень серьёзная работа по поиску возможного сменщика Ари. Скажем так, довольно высокопоставленное лицо в „Локомотиве“ доверило мне следующую информацию. Клуб действительно вёл переговоры с Артёмом Дзюбой. Был выход на него, но игрок отказывается переходить в „Локомотив“, да и „Зенит“ не так чтобы этого хочет. Безусловно, Артём будет биться за место в основе, где сейчас Кокорин и Дриусси», — сказал Шнякин.

Бышовец: переход Дзюбы в «Локомотив» нереален
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Артём Дзюба Трансферы
Новости. Футбол
10 августа 2017, четверг
00:08 Бердыев: прежде всего выражаю соболезнования родным умершего болельщика «Рубина»
00:01 В США экс-защитника «Барселоны» Маркеса обвинили в пособничестве наркомафии
9 августа 2017, среда
23:58 Юрченко: ЦСКА тоже бил по аутам, это, может быть, их класс и настрой показывает
23:54 Кучук: Калачёв после замены ушёл в раздевалку? Вы обращаете внимание на мелочи
23:44 Гончаренко: не думаю, что Помазун вообще терял уверенность
23:35 «Ростов» — «Динамо» — 1:0. Видеообзор матча пятого тура РФПЛ
23:24 Мостовой: Промес догнал меня по голам за «Спартак»? Ему 25, а я в 21 год уехал
23:23 «Рубин» — «Локомотив» — 1:1. Видеообзор матча
23:19 Божович: Петковичу нужно привыкать к РФПЛ, здесь каждому непросто
23:17 Селихов: игроки «Спартака» посвящают победу над «Арсеналом» Тимофееву
23:14 «Тосно» — ЦСКА — 1:2. Видеообзор матча пятого тура РФПЛ
23:08 Источник: Дзюба отказывается переходить в «Локомотив»
23:08 Калачёв забил гол в матче за «Ростов» впервые с 2014 года
23:04 Чернов: Черчесов ещё не звонил, но всё равно приятно, что сватают в сборную
22:59 Миланов: ЦСКА в дерби со «Спартаком» будет обязан оставить на поле сердце
22:58 Тимофеев — о своей травме в игре «Спартак» — «Арсенал»: почувствовал боль, хруст
22:56 Марков: «Тосно» был не хуже ЦСКА, но «Зенит», мне кажется, лучше играет
22:55 Селихов: узнал, что выйду в основе, за 1,5 часа до начала игры с «Арсеналом»
22:51 Ещенко: в «Спартаке» настроились опять играть и побеждать, как и в нас заложено
22:47 Заболотный: в матче с ЦСКА хотел показать своей школе, насколько я вырос
22:47 Кержаков: Кокорин очень много бестолковой работы выполнял в прошлом сезоне
22:46 Глушаков: приятно, что Самедов отдал мне капитанскую повязку
22:40 Каррера: от Смолова и Канунникова я не отказывался, всё отменили обстоятельства
22:38 Каррера: буду очень рад, если в «Спартак» перейдут и Гарай, и Луан
22:37 Кучук: такую оборону, какую строит «Ростов», очень тяжело пройти
22:33 Промес с дочками поблагодарил фанатов «Спартака» после игры с «Арсеналом». Видео
22:31 Мирзов: Дзагоев остался один и расстреливал ворота. Недосмотрели
22:30 «Пистолет» Промеса, Каррера целует Ананидзе и мисс очарование. Фото из Тушино
22:27 Бердыев: благодарен ребятам — даже вдесятером атаковали и смогли забить «Локо»
22:23 Сёмин: набранное очко с «Рубином» — уже хорошо. По крайней мере, не потеряли три
22:21 Травма хавбека «Спартака» Тимофеева оказалась серьёзной
22:20 Гончаренко: теперь ЦСКА с хорошим настроением готовится к «Спартаку»
22:20 Глушаков: разноса от Карреры после матча с «Зенитом» не было
22:17 Калитвинцев: «Динамо» не хватило острой передачи и точки в игре с «Ростовом»
22:17 «Спартак» — «Арсенал» (Тула) — 2:0. Видеообзор матча пятого тура РФПЛ
22:13 Сёмин: в обороне «Рубин» играет блестяще, Казань никак не возьмём…
22:09 Тарханов: «Урал» уже чуть-чуть перевернул ситуацию в матчах с «Зенитом»
22:08 Трансфер Луана в «Спартак» оказался под угрозой срыва
22:08 Манчини: на данный момент я доволен Краневиттером
22:07 Нос болельщика «Спартака» застрял в сумке после гола Промеса в ворота «Арсенала»
22:04 Бавин: «Урал» остановил лидера, у меня был двойной настрой на матч с «Зенитом»
22:03 «Енисей» на выезде разгромил «Балтику», забив пять безответных голов
21:55 Гол Дзагоева принёс победу ЦСКА над «Тосно»
21:54 «Локомотив» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Рубином» в Казани
21:54 «Ростов» выиграл у «Динамо» и поднялся на третье место в РФПЛ
Все новости RSS
Партнерский контент