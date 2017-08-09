Источник: Дзюба отказывается переходить в «Локомотив»

Комментатор Дмитрий Шнякин в эфире телеканала «Наш футбол» сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказывается переходить в «Локомотив».
«Ведётся очень серьёзная работа по поиску возможного сменщика Ари. Скажем так, довольно высокопоставленное лицо в „Локомотиве“ доверило мне следующую информацию. Клуб действительно вёл переговоры с Артёмом Дзюбой. Был выход на него, но игрок отказывается переходить в „Локомотив“, да и „Зенит“ не так чтобы этого хочет. Безусловно, Артём будет биться за место в основе, где сейчас Кокорин и Дриусси», — сказал Шнякин.
Бышовец: переход Дзюбы в «Локомотив» нереален