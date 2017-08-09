«Тосно» — ЦСКА — 1:2. Видеообзор матча пятого тура РФПЛ

ЦСКА выиграл у «Тосно» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».
На 49-й минуте Фёдор Чалов бил с границы штрафной, мяч попал в штангу, отскочил в поле и заметался по штрафной, после чего Аарон Оланаре с нескольких метров сумел пробить в ближний верхний угол.
На исходе часа игры Вагиз Галиулин подал с правого фланга, Антон Заболотный с границы штрафной пробил головой, мяч по высокой дуге перелетел через вышедшего из ворот Илью Помазуна. На 62-й минуте Кирилл Набабкин навесил с левого фланга на дальнюю штангу, мяч попал в Марио Фернандеса и отлетел к Алану Дзагоеву, а тот с близкого расстояния с лёта пробил в дальний угол.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.