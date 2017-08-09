Селихов: игроки «Спартака» посвящают победу над «Арсеналом» Тимофееву

Голкипер «Спартака» Александр Селихов после домашнего матча 5-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0) сообщил, что команда посвящает победу над тульским клубом полузащитнику Артёму Тимофееву, который получил в этой встрече травму.
«Момент с травмой Тимофеева не разглядел, находился далеко от эпизода. Вся команда посвящает победу Артёму, желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Селихов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Ранее руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что повреждение Тимофеева оказалось серьёзным.
Травма хавбека «Спартака» Тимофеева оказалась серьёзной