Божович: Петковичу нужно привыкать к РФПЛ, здесь каждому непросто

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от поражения в матче пятого тура РФПЛ со «Спартаком» и оценил игру бывшего подопечного по «Црвене Звезде» Марко Петковича. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. «Канониры» потерпели третье поражение в турнире подряд.
«Спартак» был лучше и заслужил выиграть. У «Спартака» была пара очень хороших моментов, а мы не создали какую-то остроту в атаке. Надо оставить игру позади и смотреть вперёд. У «Арсенала» не получался контроль мяча, мы редко давали передачи вперёд, чаще играли назад и поперёк. Когда так играешь, сопернику легче обороняться.
Сегодня Петкович неплохо сыграл. Ему нужно привыкать к русскому чемпионату – это непростая лига, здесь очень критически пишут о местном футболе, в лиге много единоборств, много перелётов, автобусов… Здесь каждому непросто", — передаёт слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.