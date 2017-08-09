Гончаренко: не думаю, что Помазун вообще терял уверенность

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы «Тосно» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».
«Мы довольны победой. После неудачного матча важно было набрать три очка. Считаю, провели хорошую игру, особенно во втором тайме, где было много атак, которые могли исход поединка решить раньше. Когда не забиваешь, чувствуешь нервозность у своих ворот. Хотя за исключением гола соперник не создал чего-то серьёзного. Важная победа в таком графике, будем готовиться к следующему матчу.
Можно ли сказать, что Илья Помазун после этой игры обрёл уверенность? Не думаю, что он её вообще терял. Понятно, что предыдущий матч не пошёл ему в актив. Но все должны были разделить с ним вину за пропущенные с «Рубином» голы», — цитирует Гончаренко сайт ЦСКА.