Юрченко: ЦСКА тоже бил по аутам, это, может быть, их класс и настрой показывает

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко поделился впечатлениями от поражения в матче пятого тура РФПЛ с ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».
«К сожалению, за бой очков не дают, а так в целом были моменты и позитивные, и негативные. Но это футбол, тем он и славен. Главное, что мы видим ситуацию изнутри, и думаю, что в ближайших играх будут подвижки в лучшую сторону, будем набирать очки. Спасибо болельщикам, что приходят, и с каждым разом их всё больше и больше. Нас это подстёгивает.
Что касается моих сейвов, то я часть команды, и если она проиграла, то свою игру оценю неудовлетворительно. Всегда есть шанс как-то исправить ситуацию в эпизодах с пропущенными мячами, но сегодня, к сожалению, не смог этого сделать — пропустили два мяча. Значит, будем работать над ошибками и исправлять их. Быть капитаном — это честь, а надолго ли меня назначили — нужно спрашивать у тренера.
Довольны ли тем, что расстроили игроков ЦСКА настолько, что они не вышли к прессе? А чего нам радоваться? Мы потеряли очки. Как они играли — это судить специалистам. Мы же отталкиваемся от себя. Игра была по факту как минимум ничейная. ЦСКА — это ЦСКА, и они тоже били по аутам. Это, может быть, их класс показывает и настрой на игру. Помазун? Дай бог, пусть играет, прогрессирует. Молодой мальчишка, и я думаю, что всё у него впереди. Главное — не опускать руки и с каждой игрой набираться опыта, больше уверенности. Тогда всё придёт. Надо верить в себя», — сказал Юрченко.