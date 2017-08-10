В США экс-защитника «Барселоны» Маркеса обвинили в пособничестве наркомафии

Министерство финансов США объявило о включении бывшего защитника Барселоны Рафаэля Маркеса, ныне выступающего в мексиканском «Атласе», в специальный список субъектов, которые обвиняются в оказании поддержки или находятся под контролем мексиканского наркобарона Рауля Флореса Эрнандеса, сообщает New York Times.
В лист также попали футбольная школа Маркеса, его благотворительный фонд, а также ещё 21 человек и 42 мексиканские компании. Также отмечается, что активы всех всех субъектов, которые попали в список, были заморожены.
Примечательно, что в конце прошлого года Маркес подвергал критике позицию президента США Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании предлагал запретить мексиканским мигрантам въезд в страну, а также хотел построить стену на границе США и Мексики.