Бердыев: прежде всего выражаю соболезнования родным умершего болельщика «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на пресс-конференции после матча пятого тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1) выразил соболезнования трагически ушедшему из жизни болельщику казанской команды.
«Прежде всего, хотелось бы выразить соболезнования родным и близким болельщика, который скончался во время матча. Задавайте вопросы.
С чем связан пропущенный гол в концовке? Там рикошет был, дело случая, такое тоже бывает. Позиция игрока правильная была, но случился рикошет, изменил направление и попал к Кверквелии. Просто нужно было реализовывать моменты при счете 1:0. Произошло то, что произошло…», — цитирует Бердыева сайт «Рубина».
На матче «Рубин» — «Локомотив» умер болельщик