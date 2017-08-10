Соперник ЦСКА «Янг Бойз» со счётом 0:4 проиграл «Туну» в чемпионате Швейцарии

Соперник ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» проиграл «Туну» в матче 4-го тура чемпионата Швейцарии. Встреча проходила в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Дубль оформил Марвин Спиелманн, по одному разу отличились Сандро Лаупер и Рой Гельми.
«Янг Бойз» (9 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Швейарии, «Тун» (3 балла) идёт восьмым.
Первый матч между «Янг Бойз» и ЦСКА состоится 15 августа в Швейцарии.