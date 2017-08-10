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Соперник ЦСКА «Янг Бойз» со счётом 0:4 проиграл «Туну» в чемпионате Швейцарии

10 августа 2017, четверг. 00:18 Футбол

Соперник ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» проиграл «Туну» в матче 4-го тура чемпионата Швейцарии. Встреча проходила в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Дубль оформил Марвин Спиелманн, по одному разу отличились Сандро Лаупер и Рой Гельми.

«Янг Бойз» (9 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Швейарии, «Тун» (3 балла) идёт восьмым.

Первый матч между «Янг Бойз» и ЦСКА состоится 15 августа в Швейцарии.

Швейцария - Суперлига. 4-й тур
09 августа 2017, среда. 21:00 МСК
Янг Бойз
Берн
0 : 4
Тун
Тун
0:1 – Лаупер – 12, 0:2 – Гельми – 24, 0:3 – Spielmann – 43, 0:4 – Spielmann – 69
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Тун Янг Бойз
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