«Зенит» в шутку согласился приобрести болельщицу из Аргентины

Пресс-служба «Зенита» в шутку согласилась подписать соглашение с болельщицей из Аргентины.
«Дорогой «Зенит». Я являюсь аргентинкой, и у меня здесь есть футболка «Зенита». Меня вы тоже купите?» — обратилась с вопросом в питерский клуб болельщица с помощью «Твиттера».
«В качестве свободного агента, если это возможно», — ответила пресс-служба «Зенита» девушке.
Нынешним летом «Зенит» пополнили уже четыре аргентинских футболиста. Полузащитник Леандро Паредес перешёл в российскую команду из «Ромы», форвард Себастьян Дриусси был куплен у «Ривер Плейт», защитник Эмануэль Маммана приехал в клуб из «Лиона», а хавбек Матиас Краневиттер перебрался в питерскую команду накануне из «Атлетико».
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».