Игроки «Спартака» проигнорировали СМИ в микст-зоне после игры с «Арсеналом»

«Спартак» выиграл у тульского «Арсенала» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. «Канониры» потерпели третье поражение в турнире подряд. «Спартак» одержал 11-ю победу подряд на своём поле.
Игроки «Спартака» проигнорировали журналистов в микст-зоне после победы над тульским «Арсеналом» и не стали общаться с представителями СМИ.
Видео, на котором игроки «Спартака» проходят через микст-зону, доступно на «Чемпионате».