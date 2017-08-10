Альварес: не в курсе, играл ли «Спартак» с «Арсеналом» игроками основы или нет

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес прокомментировал гостевое поражение от «Спартака» (0:2) в матче 5-го тура РФПЛ и поделился впечатлениями от дебюта в российском футболе.
«Наверное, не нужно ещё раз напоминать, что мы играли против «Спартака». Это достаточно серьёзный соперник. По горячим следам делать анализ матча не стоит. Нам нужно успокоиться и переключиться на следующую игру.
Насколько удивило, что «Спартак» сыграл не основным составом? Я не совсем был в курсе того, играли ли за красно-белых игроки основного состава или нет, поскольку ещё только вливаюсь в РФПЛ. Но даже если это так, как вы говорите, то это ни капельки не облегчило нам жизнь. Против нас играли качественные и сильные футболисты. Был сложный матч.
Эмоции от моего дебюта в РФПЛ были бы немного другими, если бы добились положительно результата. Поражение омрачило впечатление от дебюта. «Арсеналу» есть, куда расти. У нас ещё всё впереди в этом сезоне.
Миодраг Божович, как и я, недавно пришёл в «Арсенал». Это сильный специалист, который знает, чего хочет добиться, а также знает, как это сделать», — сказал Альварес после матча.