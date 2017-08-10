Манчини: ничья не должна нас остановить. «Зенит», вперёд!

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после встречи с «Уралом» в пятом туре РФПЛ (1:1) оставил краткий комментарий игре в Екатеринбурге, призвав подопечных не останавливаться на достигнутом. 9 августа команда из Санкт-Петербурга впервые потеряла очки в текущем первенстве России после четырёх побед кряду.
«У нас было много возможностей, но нам не удалось всё довести до конца. Ничья не должна нас остановить! «Зенит», вперёд!», — написал итальянский специалист в своём «твиттере» на русском языке.
Фурсенко: два месяца работы уже показали, что Манчини — правильный выбор