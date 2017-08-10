Геркус: Корян, Галаджан и, конечно, Кверквелия, спасли игру с «Рубином»

Президент «Локомотива» Илья Геркус отдал должное футболистам московского клуба, сумевших добиться ничейного результата в матче пятого тура РФПЛ с «Рубином» (1:1), поделился мнением об успешном старте «железнодорожников» в сезоне и назвал задачи команды на нынешний игровой год.
«Мы спасли матч. Ребята отборолись до конца. Замены перевернули ход встречи. Корян, Галаджан и, конечно, Кверквелия, спасли игру. По эмоциям матч просто сумасшедший. «Рубин» на последних минутах отошёл назад. Молодые ребята подвинули к воротам защитную линию, так что гол был вопросом времени. Все играли друг за друга. Это командный успех.
В чем секрет сумасшедшего старта «Локомотива»? Мы готовились, мы сплочены и двигаемся к цели. Нас ещё узнают, как говорит «Казанка». Продолжаем погоню за лидером и не даём ему оторваться.
Наша задача — быть в пятёрке и наигрывать молодёжь. То, что мы сейчас делаем, это прекрасно. Идём согласно выбранной линии», — цитирует Геркуса клубная пресс-служба.