Корян: по такому матчу «Локомотив» может быть довольным ничьей

Атакующий полузащитник «Локомотива» Аршак Корян дал оценку встрече московской команды с «Рубином» в гостях. «Железнодорожники» спаслись от поражения незадолго до финального свистка (1:1), Корян дебютировал за «Локомотив», появившись на поле на 68-й минуте.
«По такому матчу ничьей можем быть довольны. Всё-таки сравняли счёт в самом конце. Перед выходом на поле Сёмин сказал, что нужно играть активно, забегать за спину, создавать численное преимущество и голевые моменты. В итоге переход Кверквелии вперёд принёс свои плоды.
Нельзя воспринимать эту ничью как победу, но одно очко в копилку мы заработали», — приводит комментарий Коряна пресс-служба московского клуба.
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