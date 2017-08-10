Неймар и Габриэл Жезус посоветовали Луану не переходить в «Спартак»

Ещё одним препятствием в вопросе перехода нападающего Луана из «Гремио» в «Спартак» является разговор бразильца с соотечественниками Неймаром и Габриэлом Жезусом, выступающими в Европе за «ПСЖ» и «Манчестер Сити» соответственно, сообщает Rádio Gaúcha. По информации бразильской радиостанции, Неймар и Жезус посоветовали Луану не переезжать в Россию. Сообщается, что и сам Луан хотел бы продолжить карьеру в более сильном европейском клубе.
Неймар, Жезус и Луан хорошо знакомы и в 2016 году в составе сборной Бразилии выиграли Олимпийские игры. Луан на том турнире забил 3 гола и сделал 2 голевых паса в 6 матчах.
Накануне казалось, что переход форварда в Россию за € 25 млн уже неизбежен, особенно после того, как президент «Гремио» Ромилдо Болсан открыто заявил, что сторонам осталось только согласовать детали. Тем не менее бразильский клуб по-прежнему не устраивает форма оплаты, предложенная красно-белыми, а именно — сроки и количество платежей. В то же время «Гремио» стремится сохранить игрока как минимум до конца месяца.
Также в бразильских СМИ появилась информация о том, что Луаном всерьёз заинтересовались английские гранды. Скорее всего, речь идёт о «Ливерпуле» и лондонском «Арсенале», пишет Zero Hora.