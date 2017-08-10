«Рубин» выразил соболезнования в связи со смертью болельщика на трибуне

Встреча «Рубина» и «Локомотива» в рамках пятого тура РФПЛ была омрачена трагическим событием. Болельщику «Рубина» Вячеславу Грицкову стало плохо на трибуне, врачи оказали экстренную помощь, но спасти его жизнь, к сожалению, не удалось. Ему было 60 лет.
«ФК «Рубин» глубоко скорбит в связи с трагедией и выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни болельщика нашего клуба. Наша рубиновая семья понесла тяжелую утрату…», — говорится в официальном сообщении клуба.
Игра «Рубина» и «Локомотива» завершилась со счётом 1:1.
Бердыев: прежде всего выражаю соболезнования родным умершего болельщика «Рубина»