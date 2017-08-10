Источник: «Зенит» может сорвать переход Гарая в «Спартак»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай может вернуться в «Зенит», а не перейти в «Спартак», как сообщали испанские СМИ ранее. Интернет-издание El Gol Digital сообщает, что «Валенсия» не рассчитывает на Гарая, но в то же время ведёт поиски опорного полузащитника. В связи с этим испанский клуб может воспользоваться новым вариантом, появившимся в России: «Зенит» готов предложить «Валенсии» за Гарая € 23 млн и Хави Гарсию.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Валенсии» за Гарая € 20 млн, а 30-летнему игроку — зарплату, по которой он будет получать около € 5 млн в год.
Также поступала информация, что «Бетис» близок к покупке у «Зенита» Хави Гарсии за € 1,5 млн.
Трансфер в зону комфорта. Куда идти Эсекьелю Гараю
«Спартак» предлагает за Гарая больше 20 млн евро. Какие ещё варианты есть у футболиста?