«Гремио» вышел в 1/4 финала Кубка Либертадорес, Луан провёл на поле весь матч

Бразильский «Гремио» отпраздновал выход в четвертьфинал Кубка Либертадорес. В ответном матче 1/8 финала турнира бразильцы обыграли аргентинский клуб «Годой-Крус» со счётом 2:1 благодаря дублю Педро Роши в каждом из таймов. В первой игре «Гремио» также оказался сильнее аргентинцев (1:0).
Нападающий «Гремио» Луан, которым интересуется «Спартак», провёл на поле весь матч и поучаствовал в эпизоде со вторым взятием ворот. Форвард начал атаку, которая привела к голу на 59-й минуте.
К слову, трансфер форварда в московский клуб находится под угрозой срыва из-за разногласий между сторонами и того, что футболистом всерьёз заинтересовались английские гранды. Ещё одним препятствием в вопросе перехода нападающего Луана из «Гремио» в «Спартак» является разговор бразильца с соотечественниками Неймаром и Габриэлом Жезусом, которые посоветовали нападающему не переезжать в Россию.