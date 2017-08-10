Вице-президент «Гремио»: по Луану есть предложения от «Сампдории» и «Спартака»

Вице-президент «Гремио» Одорико Роман на пресс-конференции после победы над «Годой-Крус» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес ответил на вопрос о нападающем Луане, в услугах которого заинтересован московский «Спартак».
«На данный момент Луан является игроком „Гремио“, он не подписывал контракт с другой командой. У нас есть предложения из двух клубов. От „Сампдории“ и „Спартака“. О других предложениях я ничего не знаю», — сказал Одорико Роман, слова которого приводит Rádio Bandeirantes de Porto Alegre.
Накануне издание Zero Hora сообщило, что трансфер Луана в «Спартак» оказался под угрозой срыва из-за разногласий между сторонами и того, что футболистом всерьёз заинтересовались английские гранды.
Неймар и Габриэл Жезус посоветовали Луану не переходить в «Спартак»