Луан признан лучшим игроком встречи «Гремио» и «Годой-Крус»

Нападающий «Гремио» Луан назван лучшим игроком ответной встречи с аргентинским клубом «Годой-Крус» в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Бразильская команда добилась волевой победы со счётом 2:1 благодаря дублю Педро Роши, Луан провёл на поле весь матч, действовал активно и поучаствовал в эпизоде со вторым взятием ворот. Форвард, который может перейти в «Спартак», начал атаку, которая привела к голу на 59-й минуте.
После встречи пресс-служба «Гремио» представила небольшой видеоролик с интервью Луана, который доступен для просмотра в клубном «инстаграме».
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