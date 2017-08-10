175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Луан признан лучшим игроком встречи «Гремио» и «Годой-Крус»

10 августа 2017, четверг. 04:30 Футбол

Нападающий «Гремио» Луан назван лучшим игроком ответной встречи с аргентинским клубом «Годой-Крус» в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Бразильская команда добилась волевой победы со счётом 2:1 благодаря дублю Педро Роши, Луан провёл на поле весь матч, действовал активно и поучаствовал в эпизоде со вторым взятием ворот. Форвард, который может перейти в «Спартак», начал атаку, которая привела к голу на 59-й минуте.

После встречи пресс-служба «Гремио» представила небольшой видеоролик с интервью Луана, который доступен для просмотра в клубном «инстаграме».

Луан: «Спартак»? Отвечу на вопрос о своём будущем 10 августа
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Гремио Луан Видео Кубок Либертадорес
Новости. Футбол
10 августа 2017, четверг
04:40 Ахмедов: в Россию я больше не вернусь, и Халк, мне кажется, тоже
04:30 Луан признан лучшим игроком встречи «Гремио» и «Годой-Крус»
03:57 Вице-президент «Гремио»: по Луану есть предложения от «Сампдории» и «Спартака»
03:48 «Ливерпуль» отклонил второе предложение «Барселоны» о трансфере Коутиньо
03:24 Луан: «Спартак»? Отвечу на вопрос о своём будущем 10 августа
03:07 «Гремио» вышел в 1/4 финала Кубка Либертадорес, Луан провёл на поле весь матч
02:48 Источник: «Зенит» может сорвать переход Гарая в «Спартак»
02:20 «Рубин» выразил соболезнования в связи со смертью болельщика на трибуне
02:15 Неймар и Габриэл Жезус посоветовали Луану не переходить в «Спартак»
02:14 Корян: по такому матчу «Локомотив» может быть довольным ничьей
02:07 Аленичев: я бы хотел, чтобы «Енисей» играл ещё лучше
01:50 Геркус: Корян, Галаджан и, конечно, Кверквелия, спасли игру с «Рубином»
01:35 В Эстонии игроки клуба «Пайде» забили курьёзный автогол на 15-й секунде матча
01:21 Манчини: ничья не должна нас остановить. «Зенит», вперёд!
01:09 Дибала выбрал в «Ювентусе» 10-й номер, освободившийся после ухода Погба
01:03 Альварес: не в курсе, играл ли «Спартак» с «Арсеналом» игроками основы или нет
00:57 Игроки «Спартака» проигнорировали СМИ в микст-зоне после игры с «Арсеналом»
00:52 Талалаев: благодарен руководству «Тамбова» за то, что оно держит слово
00:45 «Зенит» в шутку согласился приобрести болельщицу из Аргентины
00:39 Сёмин: задача у Коряна и Галаджана была простая — подставить ногу при простреле
00:30 Жемалетдинов: пенальти «Локомотиву» бил я, потому что так решил Бердыев
00:28 Коло Туре начнёт тренерскую карьеру в олимпийской сборной Кот-д'Ивуара
00:18 Соперник ЦСКА «Янг Бойз» со счётом 0:4 проиграл «Туну» в чемпионате Швейцарии
00:18 Фурсенко: два месяца работы уже показали, что Манчини — правильный выбор
00:08 Бердыев: прежде всего выражаю соболезнования родным умершего болельщика «Рубина»
00:01 В США экс-защитника «Барселоны» Маркеса обвинили в пособничестве наркомафии
9 августа 2017, среда
23:58 Юрченко: ЦСКА тоже бил по аутам, это, может быть, их класс и настрой показывает
23:54 Кучук: Калачёв после замены ушёл в раздевалку? Вы обращаете внимание на мелочи
23:44 Гончаренко: не думаю, что Помазун вообще терял уверенность
23:35 «Ростов» — «Динамо» — 1:0. Видеообзор матча пятого тура РФПЛ
23:24 Мостовой: Промес догнал меня по голам за «Спартак»? Ему 25, а я в 21 год уехал
23:23 «Рубин» — «Локомотив» — 1:1. Видеообзор матча
23:19 Божович: Петковичу нужно привыкать к РФПЛ, здесь каждому непросто
23:17 Селихов: игроки «Спартака» посвящают победу над «Арсеналом» Тимофееву
23:14 «Тосно» — ЦСКА — 1:2. Видеообзор матча пятого тура РФПЛ
23:08 Источник: Дзюба отказывается переходить в «Локомотив»
23:08 Калачёв забил гол в матче за «Ростов» впервые с 2014 года
23:04 Чернов: Черчесов ещё не звонил, но всё равно приятно, что сватают в сборную
22:59 Миланов: ЦСКА в дерби со «Спартаком» будет обязан оставить на поле сердце
22:58 Тимофеев — о своей травме в игре «Спартак» — «Арсенал»: почувствовал боль, хруст
22:56 Марков: «Тосно» был не хуже ЦСКА, но «Зенит», мне кажется, лучше играет
22:55 Селихов: узнал, что выйду в основе, за 1,5 часа до начала игры с «Арсеналом»
22:51 Ещенко: в «Спартаке» настроились опять играть и побеждать, как в нас заложено
22:47 Заболотный: в матче с ЦСКА хотел показать своей школе, насколько я вырос
22:47 Кержаков: Кокорин очень много бестолковой работы выполнял в прошлом сезоне
Все новости RSS
Партнерский контент