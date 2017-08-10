Дядюн: многое из сказанного в мой адрес было неправдой, но бумага всё стерпит

Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн выразил удовлетворение в связи с успешным стартом команды в РФПЛ, подчеркнув, что не обращает внимания на критические заявления в свой адрес.
«Мы довольны стартом чемпионата. Сейчас продолжается становление команды, и позитивные эмоции очень важны. Мы верим, что находимся на правильном пути.
Давно не играл и в «Ростове» радуюсь каждой возможности выйти на поле. Мотивирует ли критика? Стараюсь не обращать внимания на такие вещи и не читать. Много вещей основано не на фактах, а на домыслах. Я ничего не буду опровергать. Многое из сказанного в мой адрес было неправдой, но бумага всё стерпит, — приводит позицию Дядюна Donnews.
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