Сабо: если Украина воюет с Россией, то зачем мне туда ехать?

Бывший тренер сборной Украины, экс-капитан московского «Динамо» 70-х Йожеф Сабо назвал причины, по которым он отказался от приглашения принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 45-летию финала Кубка Кубков.
«Меня недавно звали в Москву на мероприятия, посвящённые 45-летию финала Кубка Кубков, в котором играло московское «Динамо». Мне звонили десять раз, умоляли приехать: «Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!». Я им: «Нет, ребята. Спасибо», — и не поехал. Ну, если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать?» — цитирует Сабо украинское издание «Сегодня».
Сабо был капитаном московского «Динамо» в финальном матче Кубка Кубков 1972 года против «Глазго Рейнджерс». Динамовцы уступили соперникам из Шотландии со счётом 2:3.