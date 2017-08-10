Г. Милито назначен главным тренером чилийского клуба «О’Хиггинс»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Аргентины Габриэль Милито возглавил тренерский штаб клуба из Чили «О’Хиггинс». Как сообщает клубная пресс-служба, контракт с 36-летним специалистом рассчитан до декабря 2018 года.
Милито и его тренерский штаб приступят к выполнению своих обязанностей 14 августа, на этот же день назначена официальная презентация нового тренера.
В 2015 году Милито возглавлял тренерский штаб клуба «Эстудиантес», а с мая по декабрь 2016-го трудился главным тренером «Индепендьенте».
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