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Фурсенко убеждён, что Кокорин способен стать лучшим футболистом Европы

10 августа 2017, четверг. 08:30 Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о потенциале нападающего команды Александра Кокорина, который 9 августа забил гол в третьем матче РФПЛ подряд впервые с 2014 года.

«Если честно, до возвращения в клуб я следил за «Зенитом», но особо не внедрялся в процесс. Но когда видел тренировки, то одно движение, один финт Кокорина для человека, который любит футбол, уже всё объясняло. Главная особенность Кокорина — его футбольный талант, который надо ценить. Безусловно, он особенный. Его потенциал колоссален. Если он реализует всё, что есть, он будет не только лучшим футболистом России, он будет лучшим футболистом Европы.

Правда ли, что „Краснодар“ предлагал обменять Кокорина на Смолова? Предложений было столько, что и не посчитаешь, но у меня никогда не было мыслей, что он может покинуть команду. Честно сказать, Кокорин — очень хороший, простой, комфортный парень. Он занимается благотворительностью, никому об этом не говоря. Ведь в той же работе прессы самое простое — выцепить негативную деталь и начать её смаковать. Для этого не нужно профессионализма — это очень просто: просто взять и обмазать кого-то веществом», — сказал Фурсенко в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Сергеем Фурсенко читайте на «Чемпионате» в скором времени.

Кокорин забил гол в третьем матче РФПЛ подряд впервые с 2014 года
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Александр Кокорин Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
10 августа 2017, четверг
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